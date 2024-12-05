Очільник МЗС України Сибіга візьме участь в засідання ОБСЄ, де буде Лавров

Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Мальти для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. На зустрічі буде присутній і очільник МЗС Росії Сергей Лавров.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.

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Сибіга їде на зустріч ОБСЄ, де буде Лавров

Вказується, що Сибіга здійснить візит на Мальту 4 – 5 грудня "для участі у 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ".

Глава МЗС виступить на пленарній сесії міністерського засідання ОБСЄ та проведе низку двосторонніх переговорів із колегами з країн-партнерів України,

– анонсували у зовнішньополітичному відомстві країни.

Там зазначили, що основними темами виступу та переговорів стануть російська агресія проти України, її наслідки для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами, необхідність досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі Формули миру та поваги до Статуту ООН.

Водночас відомо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, проте буде присутній на засіданні. Це буде першою його поїздкою у країну ЄС з 2022 року.

Відповідно до інформації ЗМІ, Лавров буде брати участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.