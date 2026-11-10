ППО, енергетика та санкції: Сибіга зустрівся з главою МЗС Франції на полях G7

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро на саміті G7. Дипломати скоординували кроки для посилення української ППО та захисту енергосистеми перед зимою.

Як повідомило МЗС України, двосторонніми переговорами розпочалася участь української сторони у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 під французьким головуванням. Завдяки ініціативі Парижа українське питання стало ключовим у порядку денному, зокрема у форматі спеціальної сесії "G7+Україна".

Що відомо про розмову Сибіги та Барро

Під час розмови український міністр поінформував французького колегу про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення, спільні мирні зусилля та останні міжнародні події.

Урядовці торкнулися повного спектра актуальних напрямів взаємодії між державами.

Жане-Ноелю, дякую за теплий прийом і за те, що Україна посідає центральне місце в порядку денному зустрічі, зокрема завдяки окремій сесії у форматі "G7+Україна". Лідерство Франції в цей надзвичайно важливий момент має справді велике значення,

– заявив Андрій Сибіга.

Окрему увагу сторони приділили практичним заходам щодо зміцнення обороноздатності країни та нарощування санкцій проти Росії. Дипломати також обговорили комплексні заходи з підтримки стабільності енергетичного сектору України.

Особливо цінуємо зусилля, які допомогли мобілізувати підтримку енергетичної безпеки України цієї зими, і розраховуємо на подальшу координацію задля посилення спроможностей нашої протиповітряної оборони,

– підкреслив міністр закордонних справ України за підсумками переговорів.

Нагадаємо, що тим часом вранці 10 листопада в Абу-Дабі українська делегація уже зустрілася з представниками Європи і США. Ця зустріч передуватиме тристороннім переговорам за участі Росії та американських посланців.