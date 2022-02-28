У Сибір, а не на Мадейру: Португалія примусово розвернула російський літак

Росіяни починають відчувати наслідки за військові дії своєї держави проти України. Цивілізований світ закриває небо й жертвою цього стали пасажири російської компанії "Уральские авиалинии", які мали летіли з Португалії.

Літак не зміг забрати туристів

Літак російської авіакомпанії 27 лютого прямував на португальський острів Мадейра, але був розвернутий у повітрі після оголошення про закриття повітряного простору.

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Борт вимушено повернувся до Росії. Посольство Росії у Португалії повідомило, що літак не зміг забрати російських туристів з Мадейри і ті не повернулися додому.

Там нарікають, що португальська сторона не попередила їх про рішення закрити небо, як це зробили інші країни ЄС.

Російські літаки не можуть літати в Європу

Понад 30 країн вже закрили небо для російських літаків через військове вторгнення Росії в Україну.

Здійснювати рейси не можуть літаки, які належать Росії, з російською реєстрацією або ті, що перебувають у власності тамтешніх олігархів.

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