Сибір і Урал у вогні: у Росії нікому гасити спустошливі пожежі, люди в розпачі

Поки російські війська знищують будинки в Україні, їх домівки знищуються вогнем від пожеж, які охопити Росію.

Вже не перший рік Росію накривають чималі лісові пожежі. І нормальна країна мала б бути готовою до такого, якщо такі руйнівні пожежі повторюються з року в рік. Але не Росія.

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Лісові пожежі зафіксовано в 77 з 83 російських регіонів. І їх масштаб справді вражає. При цьому причин пожежі називають різні. В деяких випадках – це звичайна недбалість, яка привела до такого.

Станом на 10 травня в Росії було зафіксовано 101 лісову пожежу на площі 12713 гектарів. Це лише те, що офіційно зафіксовано місцевою владою. І на гасіння ких було задіяно 5897 осіб, 1213 одиниць наземної техніки, 26 повітряних суден.



Карта пожеж на території Росії / Ілюстрація fires.ru

Міста та села горять до тла

Та справитися з пожежами росіянам не надто вдається. Відтак у всій Курганській області введено режим надзвичайного стану. Такий же режим зафіксований в одному з районів Хакасії.

В деяких випадках пожежа знищує села та цілі вулиці міст. Не обходиться і без жертв.

У Красноярському краї внаслідок пожеж було знищено або пошкоджено понад 500 житлових будинків, 300 будівель та 60 автомобілів. Постраждали 19 людей, семеро людей загинули.

Суд в Омську заарештував на два місяці главу міста Називаєвськ Віктора Лупиноса за звинуваченням у зловживанні посадовими повноваженнями. В цьому місті внаслідок пожежі вогнем було знищено не менше 100 будівель домогосподарств.

Жителям Сибіру та Далекого Сходу рекомендували обмежити час перебування на вулиці та занять спортом на свіжому повітрі через лісові пожежі. Все через стан повітря.

Путін переклав відповідальність на регіони

Критична ситуація з пожежами дійшла і до російського вождя Володимира Путіна. Він провів нараду зі своїми ставлениками в регіонах, же заявив, що відповідальність в боротьбі з пожежами лежить саме на них.

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Російські "рятувальники" у війні проти України

Та в Росії проблеми з тими, кому слід ліквідовувати пожежі. А особливо – з їх забезпеченням. Загравшись у війну проти України, Кремль кинув на неї всі свої сили, не залишивши ніякого резерву в країні. Тож довелося використовувати навіть техніку "рятувальників". Українські військові вже збивали на фронті безпілотники російського міністерства з надзвичайних ситуацій. Саме ця техніка мала б допомагати гасити лісові пожежі. Ба більше – допомагати виявляти їх, щоб вогонь швидко не поширювався. Але для Кремля війна важливіша, аніж безпека власного населення. Тож ними і було знехтувано заради власних імперських амбіцій. А розраховуватися за все доведеться звичайним росіянам.