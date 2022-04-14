Сідайте, не чекайте до останнього, – Гайдай закликає жителів Луганщини швидше евакуюватися

Сьогодні, 14 квітня, з території Луганщини відбудеться евакуація населення. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай просить мешканців не нехтувати можливістю і швидше евакуюватись з небезпечних місць, поки поїздів і вцілілих автобусів достатньо.

Гуманітарні коридори відкриті у 5 напрямках: Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

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Учора нам гуманітарні коридори не відкрили – не було гарантій стосовно безпеки. Але ж сотні людей чекали. Як їх залишити? Тому ми спробували евакуювати звідти, куди можна було доїхати. Вдалося за чотирма напрямками, крім Рубіжного. Іншим маршрутом виїхали жителі Кремінної. Рятуватимемо життя жителів області і сьогодні,

– розповів Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини також повідомив, що внаслідок бомбардувань деяких громад у них відсутнє світло, а разом з ним інтернет та зв'язок. Тому деякі мешканці Луганщини дізнаються про безкоштовну евакуацію лише через поліцейських, рятувальників чи волонтерів, які доставляють гумдопомогу.

За словами Гайдая, готових евакуюватись підвозять до місць зборів на цьому ж транспорті або ж повертаються наступного разу за тими, хто ще вагається.

"Однак часу на роздуми все менше і менше. Прийміть рішення для порятунку дітей, батьків та себе особисто. Доки ще не пізно. Автобуси на вас чекають. Місць і рейсів достатньо для всіх бажаючих. Не чекайте до останнього", – зауважив голова ОДА.

Місця зборів для евакуації:

Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Первомайська, 42;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

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