Україна розширюватиме масштаб ударів по військових об'єктах Росії, – Данілов

Олексій Данілов прокоментував нещодавні спецоперації СБУ та ВМС України, внаслідок яких до військових кораблів Росії завітала "бавовна". Він дав зрозуміти, що ворожі цілі зроблять хорошу рекламу українській зброї.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав серпень особливо вдалим місяцем для українських мисливців. Про це він написав у своїх соцмережах.

Читайте також Ховатися нема куди: чи може Росія перемістити кораблі після атаки на "Оленегорський горняк"

Україна вдосконалює свої дрони

Данілов заявив, що українські бойові безпілотники та морські дрони з кожним бойовим завданням стають точнішими, а їхні оператори – досвідченішими. Також зростає ефективність бойового злагодження. За його словами, виробники безпілотників отримують можливості для вдосконалення тактико-технічних характеристик своєї продукції.

Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння,

– написав він.

Секретар РНБО впевнений, що український ВПК стане одним з основних світових гравців. Адже його техніка пройшла унікальне бойове випробування.

Що цьому передувало