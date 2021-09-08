Сигнал усій системі, – Шабунін сказав, коли відбудеться судова реформа

Ключовим аспектом у реформі судової системи України є Вища кваліфікаційна комісії суддів. Це орган, який обиратиме нових суддів.

Про це заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в авторській програмі "Що це було?" із Сергієм Лещенком на 24 каналі. За його словами, зараз є вакантними понад 2000 позицій суддів, а це майже одна третя всієї судової системи.

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Коли чекати на судову реформу

На думку Шабуніна, якщо все вдасться, то кваліфікаційна комісія буде вибрана у березні. Це, зокрема, спричинено новорічними святами.

Є всі передумови, що комісія почне працювати в березні. Орган за 1,5 року добере 2 тисячі вакансій. Ми за 1,5 року оновимо судову систему на третину,

– наголосив голова правління ЦПК.

Шабунін додав, що кінцевим терміном реформи судів усе ж є травень 2022 року. Це з урахуванням, якщо все вдасться з оновленням Вищої ради правосуддя.

"Там буде блокування та затягування. Це не історія, що "завтра". Є багато проміжних кроків, за якими видно, чи взагалі відбудеться реформа. Може бути у березні, а може і в лютому та навіть у грудні. Проте не пізніше ніж у травні", – розповів очільник правління ЦПК.

Що дасть ВРП Україні

На думку Шабуніна, якщо оберуть чесну ВРП, то вона за 2 місяці очистить найбільш одіозних суддів. Це, зокрема, представники:

Печерського райсуду Києва;

Окружного адмінсуду Києва;

Шевченківського райсуду Києва;

Київського апеляційного суду.

Це сигнал усій судовій системі, що тепер працюємо за законом. Вона змінюється одразу. В один день. Я вам це гарантую,

– підкреслив голова правління.

Він вважає, якщо судова реформа Володимира Зеленського буде імплементована, то в Україні буде геть інша судова система вже на кінець 2022 року.

Випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео