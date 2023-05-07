У Львові на Сихові розцвіла сакура: квітковий фоторепортаж
Весна цього року прийшла до українців пізно. Попри це, у містах України вже розцвіли сакури та магнолії.
Так, у Сихівському районі Львова місцеві жителі вже милуються рожевим цвітом сакури. Японські дерева ростуть у парку імені Івана-Павла ІІ, передає 24 Канал.
До речі Столиця – у цвіті сакури: фантастичний фоторепортаж з Києва
У Львові зацвіли сакури
Доріжки парку засипані людьми, які споглядають красу цвітіння сакур. Щороку тут збирається чимало охочих сфотографуватись з рожевими квіточками.
Варто додати, що японські декоративні деревця будуть цвісти ще близько двох тижнів.
Перші сакури у цьому парку були висаджені у 2011 році. Згодом в подарунок від посла Японії отримали ще 20 сакур.
У парку на Сихові розцвіли сакури / Фото Наталії Боднар
Варто нагадати, що парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ урочисто відкрили 28 вересня 2007 року. У вересні 2010 року було завершено благоустрій території — встановлено світильники, лавочки, смітники.
Львів святкує День народження: що відомо
- Цими вихідними, 6 та 7 травня, Львову виповнюється 767 років з дня заснування. З нагоди свята в місті проведуть низку заходів та започаткують нову традицію.
- 7 травня у Стрийському парку відбудеться благодійна виставка-ярмарок "Львів – місто міст". Захід збере українців із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини, Сумщини, Київщини, Запоріжжя та Криму, які зараз живуть та творять у Львові.
- Гості події дізнаються про культурні особливості цих областей та долучаться до збору для потреб Збройних сил України. Гроші скерують на закупівлю п'яти дронів для 125 бригади територіальної оборони.
- З 13:00 до 18:00 на виставці-ярмарку відбуватимуться лекції, майстер-класи, музичні виступи, готуватимуть страви, а у релокованих підприємців можна буде придбати крафтові вироби, каву та випічку. Виступатиме у Стрийському парку Віктор Павлік.