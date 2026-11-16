Мільйони росіян без туалету вдома, а влада хоче завоювань: Сікорський висміяв пріоритети Кремля

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висміяв нові геополітичні вимоги Москви щодо європейської безпеки. Поки російська влада прагне завоювати іноземні міста та висуває ультиматуми НАТО, мільйони росіян не мають елементарних побутових зручностей.

Про це Радослав Сікорський написав у соцмережі Х.

Що сказав Сікорський про російську владу?

Глава польського МЗС Радослав Сікорський розкритикував політичні пріоритети Кремля. За його словами, нещодавні вимоги російського уряду вкотре продемонстрували особливість політичної культури Росії.

Сікорський наголосив, що російська влада більше переймається завоюванням іноземних міст, про які її представники навіть не чули, ніж добробутом власних громадян.

Нещодавні вимоги російського уряду підкреслюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме те, що вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету,

– заявив Радослав Сікорський.

Які вимоги Росія висунула НАТО?

Заява Радослава Сікорського пролунала на тлі нових ультимативних вимог Москви до НАТО. Росія знову хоче, щоб Альянс скоротив свою військову присутність у Європі та повернувся до позицій, які займав до розширення на схід у 1997 році.

Як повідомляє The New York Times, відповідну вимогу російська делегація виклала в документі від 10 листопада, який поширила під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України. Копію документа отримало американське видання, а його справжність підтвердило ще одне джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Фактично Москва повторила вимоги, які висувала НАТО ще у грудні 2021 року, за два місяці до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Їхнє виконання означало б виведення військ і військової інфраструктури Альянсу зі східного флангу, зокрема з Польщі та країн Балтії.