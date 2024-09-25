Сікорський закликав дозволити бити Україні вглиб Росії, згадавши загиблу сім'ю Базилевичів

Радослав Сікорський закликав країни Заходу дозволити бити Україні вглиб російських територій. Він додав, що не розуміє позиції США щодо заборони й нагадав, як Росія жорстоко вбила родину Базилевичів у Львові.

Про це міністр закордонних справ Польщі сказав у коментарі журналістці CNN Крістіан Аманпур. Сікорський наголосив, що Росія систематично порушує та ігнорує усі міжнародні гуманітарні права, а Україна – має право на захист, передає 24 Канал.

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Сікорський згадав загиблу родину Базилевичів

У коментарі CNN польський міністр заявив, що не розуміє позицію США щодо заборони бити західною зброєю вглиб російських територій. Він нагадав, що Росія систематично обстрілює Україну та вбиває мирне населення. Сікорський додав, що лише у Львові російська ракета вбила цілу родину, а батько вимушений був дивитися, як тіла його рідних дістають з-під завалів.

Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину – батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини й трьох доньок. Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією Росії і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу,

– наголосив Сікорський.

Очільник МЗС Польщі також підкреслив, що жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами – по території країни-окупанта. Сікорський додав, що Росія систематично нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об'єктів, тому не розуміє, чому партнери не наважуються зробити цей крок і дозволити бити далекобійними ракетами по території Росії.

Крім того, Сікорський нагадав, що Сили оборони України ведуть успішну операцію на території Росії у Курській області. Вочевидь, польський міністр натякнув, що це мало б розвіяти сумніви Заходу щодо "червоних ліній" Кремля.

Зеленський планує обговорити з Байденом удари по території Росії

Володимир Зеленський хоче обговорити з Джо Байденом удари далекобійною західною зброєю по території Росії. Президент України наголосив, що на російських авіабазах є літаки, які постійно тероризують українські міста авіабомбами. Надання дозволу могло б покращити ситуацію на полі бою.

Водночас Зеленський вважає, що Франція, Велика Британія, Італія та Німеччина також нададуть дозвіл бити своєю зброєю по території Росії, але лише тоді, коли це зроблять США.

"Головна роль належить Сполученим Штатам і президенту Байдену. Усі дивляться на нього, і нам це необхідно для захисту", – наголосив Зеленський.