Російське право на Варшаву таке ж легітимне, як і наше на Смоленськ, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко висловився щодо Росії. Він наголосив, що в агресора 11 часових поясів, а їй усе замало. Існування Польщі й України як незалежних держав не цікавить Москву.

Втім, Росія більше не буде правити ані в Києві, ані у Варшаві, ані в інших європейських столицях. Про це глава МЗС Польщі заявив під час виступу в Сеймі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Росія хоче завоювати Європу, бо мислить анахронічно

Радослав Сікорський заявив, що міжнародна ситуація є найскладнішою за останні десятиліття. Він нагадав слова Алєксандра Дугіна, відомого путінського російського "філософа – ідеолога руского міра". Той ще багато років тому казав, що для Польщі немає місця на євроазійському континенті.

Також Росія вкрала українську ідентичність, привласнивши собі Київську Русь. Але в цю гру можна грати вдвох – от тільки в Європі не мислять такими анахронізмами.

Російське право на Варшаву приблизно таке ж легітимне, як і наше на Смоленськ, бо ми там теж правили близько 100 років. Різниця в тому, що в нашій країні майже ніхто не мислить таким анахронічним чином,

– сказав міністр закордонних справ Польщі.

Довідка. У 1404 році Смоленська земля увійшла до складу Великого князівства Литовського. В 1618 році її приєднали до Речі Посполитої. До Росії місто повернулося 1654 року.

Сікорський підкреслив: Росія зазвичай починає зі "слів", а після цього на вулицях іншої країни з'являються "кіборги, чекісти і танки". Та попри все, Москва більше не зможе диктувати правила європейським сусідам.

"У мене для вас новина: ви більше ніколи не будете тут правити – ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі", – звернувся він до росіян.

І порадив: замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, слід потурбуватися про те, чи втримає Росія Хайшенвай.