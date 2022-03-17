Сил та засобів в Росії не вистачить навіть до середини квітня, – Арестович

Окупанти зазнають як матеріальних збитків, так і суттєво втрачають людський капітал. За деякими підрахунками, війна може закінчитися швидше, ніж вважалось.

Сил та засобів противника не вистачить

Так, російські військові втрачають наступальний потенціал і їхніх ресурсів вистачить ще на 2 – 3 тижні активних бойових дій в Україні. Так вважає радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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За розрахунком, сил та засобів противника не вистачить навіть до середини квітня (2022 року – 24 канал),

– переконаний Арестович.

Ворог заходить у вир катастрофи

Однак, за його словами, окупанти однозначно намагатимуться окопуватись та тримати оборону.

"Але давайте уявимо: коли вони стоять на місці, а ми точно знаємо, де вони розташовані – це легше, ніж ловити в степу колони. Крім того, піде "зеленка" – весна, з'явиться зелень. І нашим партизанам, спецназу і місцевим жителям стане дуже комфортно наводити і ловити", – пояснив Арестович.

І додав, що рашисти "фактично заходять у вир катастрофи". Ба більше, у них особливо виходу немає із цієї ситуації, оскільки наступати вони не можуть.

"Втрачають цю здатність з кожним днем. Стояти на місці - це смерті подібно. Спроба утримувати територію їм обійдеться мало не гірше, ніж наступ. Тому єдиний вихід для них – вимітатися звідси", – наголосив радник глави ОП.

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