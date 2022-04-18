Сила України – в людях: глава Держприкордонслужби відвідав своїх бійців на кордонах Сходу

Глава Держприкордонслужби Сергій Дайнеко відвідав своїх бійців на кордонах Сходу. Він зустрівся з ними на Луганщині та Донеччині.

Дайнеко написав, що вкотре переконався в тому, що сила України в людях.

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Глава Держприкордонслужби відвідав своїх бійців на кордонах Сходу

Під час зустрічі він відвідав позиції прикордонників, які з всіма Силами оборони та з місцевими органами влади дають відсіч російським окупантам.

Дуже приємно бачити згуртованість нашого народу і яка чудова наша нація. Кожен захисник та захисниця, з ким довелось зустрітися, варті окремих розповідей,

– зауважив Дайнеко.

Також додав, що вони обговорили ситуацію на передовій та відкрито спілкувалися про питання забезпечення і необхідних потреб.

Головна вимога Дайнеко – безпека і добре облаштовані позиції, що бережуть життя.

За його словами, усі хлопці та дівчата готові протистояти ворогу. Він висловив їм слова подяки за стійкість і любов до Батьківщини.

Як відбувалася зустріч / Фото з фейсбуку Сергія Дайнека​

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