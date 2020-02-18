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      Сила буде тільки з боку України, – Данілов про спільний патруль на Донбасі

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      Данілов розповів про спільний патруль на Донбасі / Фото журналістки 24 каналу Оксани Тропотяги

      Ідея спільного патрулювання території Донбасу активно обговорюється представниками української влади. Однак усі політики запевняють, що "сила буде тільки з боку України".

      Секретар РНБО Олексій Данілов також озвучив таку позиції під час брифінгу. Він додав, що від окупованих територій Донбасу будуть лише представники територіальних громад, які живуть на тих територіях.

      Важливо: Пристайко пояснив, що робитимуть бойовики у спільних патрулях на Донбасі

      Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автомати з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України,
      – запевнив Данілов.

      Патрулювання буде відбуватися під контролем України, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою.

      Як буде відбуватися спільне патрулювання на Донбасі

      Напередодні Арсен Аваков пояснював, як буде відбуватися спільне патрулювання території Донбасу.

      Загалом до процесу допустять:

      1. представників української поліції;
      2. міжнародні сили;
      3. місцеві громади.

      Спільне патрулювання має виглядати наступним чином: коли починаються вибори на Донбас заходить українська поліція, до них у присутності міжнародних сил приєднуються представники місцевих громад. Далі вони починають спільне патрулювання. Більше – читайте тут.

      Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею висловив Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      Згодом ідею вже коментував Вадим Пристайко. Відповідаючи на питання про можливу участь у патрулях проросійських бойовиків, він лише зазначив, що "міжнародні досвіди конфліктів показують, що до таких кроків доводиться вдаватися".

      У Росії ж заявили, що цю ідею Зеленському потрібно обговорювати з "керівництвом бойовиків".

       

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Олексій Данілов Поліція Новини Росії Україна – Росія Вибори на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики РНБО Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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