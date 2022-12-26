"Їхні спроби марні": у Силах оборони розповіли, чи готує ворог наступ на Запоріжжя

Днями з'явилася інформація про збільшення активності ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема повідомляють, що росіяни через Маріуполь перекидають резерви у Бердянськ та Мелітополь.

Про ситуацію на південному напрямку в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євгеній Єрін, передає 24 канал.

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За його словами, у цих містах Запорізької області йде постійний рух сил противника.

Так, останнім часом спостерігалося певне прибуття ворожих підрозділів, але разом з тим деякі підрозділи виводилися. Значного посилення на Запорізькому напрямку в цілому не спостерігалося, але у певних ділянках ворог збирає сили, які можна оцінювати як потенційно наступальні,

– зазначив Євгеній Єрін.

Водночас він запевнив, що конкретного напрямку чи ділянки для наступу ворог не обрав. Окупанти час від часу змінюють позиції.

Чи може ворог окупувати Запоріжжя

Речник пресцентру Сил оборони таврійського напрямку зауважив, що ворог станом на зараз немає можливості наступати на обласний центр і окупувати Запоріжжя.

"Наразі таких намірів і можливостей противника не спостерігається. Разом з тим діють диверсійно-розвідувальні підрозділи, що намагаються перевірити нашу оборону на міцність. Але їхні спроби марні – противник відходить з втратами або знищується", – додав Єрін.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти намагаються відновити втрачене становище на Лиманському напрямку. Тим часом на Запорізькому напрямку ворог намагається відновити залізничну інфраструктуру. Мета цих дій – покращити логістичне забезпечення.