Знищили північнокорейську САУ: Сили оборони опублікували відео успішного удару по ворогу

Оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС уразили ворожу самохідну артилерійську установку на Донецькому напрямку. Це був північнокорейський "Коксан", який має одну з найдальнобійніших систем в запасі Росії.

За останній місяць це вже п'ята така установка, яку українці вивели з ладу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили безпілотних систем ЗС України.

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Сили оборони України знищили понад 25 тисяч ворожих артсистем з початку повномасштабного вторгнення. Тому армія Росії все частіше використовує "Коксани", які вони отримали від Північної Кореї.

Сили безпілотних систем показали відео рейду "Коксану": дивіться відео

САУ М-1978 "Коксан" оснащена 170-міліметровою гарматою з дальністю стрільби до 60 кілометрів. Це робить її однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем, які використовує Росія.

Нагадаємо, що інформація про передачу "Коксанів" Росії з'явилася ще минулого року. Цими "Коксанами" Росія намагається замінити свої системи самохідних мінометів та самохідних артилерійських установок.