Пройшлися смерчем: Сили безпілотних систем знищили реактивні системи залпового вогню в Криму
- Сили безпілотних систем ЗСУ знищили три російські РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" у Криму.
- Українські військові також завдали удару по цистернах з російським паливом поблизу селища Новосвітлівка у Луганській області.
У ніч на неділю, 29 березня, оператори Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по одразу трьом російським реактивним системам залпового вогню в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Які результати операції СБС?
Українській військові завдали удару по базі "Торнадо": знищено три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряджальну машину.
Операція відбулася в населеному пункті Совхозне, що в Криму. За знищення російської техніки відповідали пілоти 1-го окремого центру СБС.
Довідка. "Смерч" – стара версія "Торнадо", яка запускає некеровані ракети на відстань 70 – 90 кілометрів. Наатомість "Торнадо-С" – модернізований засіб з автоматизованим наведенням та супутниковою навігацією, дальність вогню – 120 кілометрів.
Окрім того, українські бійці вгатили по цистернах з російським паливом поблизу селища Новосвітлівка у Луганській області.
Цілі впольовано за координацією новоствореного Центру глибинного ураження СБС,
– додав Роберт "Мадяр" Бровді.
Військовий також опублікував кадри бойової роботи: на відео можна побачити стовп вогню та диму, який здіймається над знищеними цистернами.
Днями українські бійці дронами поцілили у кілька об'єктів росіян на Донеччині та Запоріжжі. Успішно було атаковано установки БпЛА "Гербера" та зенітний ракетний комплекс "Тор". Успішні операції провели у співпраці з Центром глибинних уражень.
У тимчасово окупованому Криму ЗСУ вдарили по радіолокаційному комплексу "Валдай", який має виявляти та протидіяти малорозмірним БпЛА. Також українські бійці атакували наземну станцію управління БпЛА "Форпост" у Євпаторії.
28 березня на Олександрівському напрямку українські захисники відбили спробу масованого штурму ворога. Це була найпотужніша атака на цьому відрізку фронту з початку 2026 року. Як повідомляють військові, загарбники зазнали важких втрат.