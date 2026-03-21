У Маріуполі російський пункт керування злетів у повітря: СОУ вдарили по низці ворожих об'єктів
- Українські бійці атакували російські пункти управління та ремонтний підрозділ у Маріуполі та Запорізькій області.
- Генштаб ЗСУ уточнює масштаби збитків та втрат противника після ударів.
Вночі 21 березня українські військові ефективно відпрацювали по російських військових об'єктах. Під ударом були пункти управління й спостереження, а також ремонтний підрозділ.
Про нові ураження поінформували в Генштабі ЗСУ.
Дивіться також Є певні приємні новини: у Силах оборони Півдня розкрили ситуацію на найактивнішому напрямку
По чому поцілили Сили оборони?
Зазначається, що українські бійці змогли атакувати пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" у Маріуполі на Донеччині.
Також під ударом були ремонтний підрозділ російської армії у Хліборобному на ТОТ Запорізької області й командно-спостережний пункт підрозділу росіян в Парасковіївці Донецької області.
У Генштабі наразі уточнюють масштаби завданих збитків та втрат противника.
Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Росії до повного припинення збройної агресії проти України,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Яких ще втрат зазнавали росіяни останнім часом?
Сили оборони України завдали ударів по важливих російських об'єктах, днями було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також уражено Алчевський металургійний комбінат і полігон "Восточний".
20 березня українські бійці на Покровському напрямку знищили російський ударний гелікоптер Ка-52, застосувавши FPV-дрон. У мережі навіть з'явилися кадри за секунди до ураження.
Вже наступного дня з'явилися повідомлення, що Росія могла втратити ще один гелікоптер, імовірно, також Ка-52, хоча обставини його знищення залишаються невідомими.
Тим часом лише за одну добу втрати російської армії склали близько 1240 військових