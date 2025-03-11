Сили оборони атакували низку стратегічних об’єктів у Росії: перелік від Генштабу

Сили оборони уразили низку стратегічних об'єктів Росії у ніч на 11 березня. Одним із ключових об’єктів, по якому було завдано ураження, став Московський нафтопереробний завод.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які наслідки атаки на Росію 11 березня

У ніч на 11 березня українські військові завдали ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, що беруть участь у забезпеченні збройної агресії проти України. Атаки провели підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Зокрема є влучання по Московському нафтопереробному заводу, який може переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує 40 – 50% потреб Москви в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область Росії), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області,

– йдеться у повідомленні.

Водночас за інформацією із відритих джерел, внаслідок дій російської ППО, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії Росії проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", – зазначили у Генштабі.