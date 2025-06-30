Сили оборони просунулися біля Олексіївки, відтіснили ворога від Сум і звільнили Андріївку

ЗСУ продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку. Вони мають успіхи, зокрема їм вдалося просунутися в районі населеного пункту Олексіївка.

Таким чином росіян відтіснили від Сум. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на Північнослобожанському і Курському напрямках

ЗСУ ефективно знищують окупантів, які не полишають спроб штурмувати прикордоння Сумщини.

Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський,

– повідомили у Генштабі.

Наразі ситуація стабілізована. Просування ворожих військ зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – російський кордон – плацдарм на території Росії у Глушковському районі Курської області.

У результаті успішних дій ЗСУ на цій ділянці фронту було звільнено населений пункт Андріївка. Також Сили оборони просунулися у районі Олексіївки, таким чином відтіснивши росіян далі від Сум.

Росія зазнає серйозних втрат

Росія задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади. Попри це, вона зазнає втрат.

"У червні 2025 року загальні втрати противника на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи. Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО", – розповіли у Генштабі.

ЗСУ б'ють по росіянах углиб до 100 кілометрів. Протягом червня було уражено: 16 командних пунктів ворога, 8 КСП, 6 районів зосередження живої сили, 1 район зосередження озброєнь і військової техніки, 3 склади боєприпасів, 3 склади матеріально-технічних засобів, 3 склади зберігання БпЛА, 2 пункти управління БпЛА, 2 рембази, логістична база та нафтобаза.

Загалом, за період із серпня 2024 року (від початку Курської операції) втрати противника на Курському і Північнослобожанському напрямках становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених. Також знищено 2 848 одиниць військової техніки, з яких 99 танків, 709 ББМ, 322 артисистем і РСЗВ,

– прозвітували у Генштабі.

Нагадаємо, що за добу 29 червня на Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали 11 авіаційних ударів, здійснили 352 обстріли. ЗСУ зупинили 16 штурмових дій.