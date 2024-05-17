Найглибше просування ворога – 10 кілометрів: Сили оборони стабілізували ситуацію на Харківщині
Сили оборони стабілізувати просування росіян на півночі Харківщини. Наразі найглибша точка просування ворога – 10 кілометрів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує 24 Канал.
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На тих ділянках, де ворог намагався просунутись, українські захисники стабілізували росіян. Окупанти "залишаються там, де вони зараз перебувають", просувань далі – немає.
Зеленський уточнив, що за час наступу росіян на півночі Харківщини – найглибша точка іх просування – 10 кілометрів.
За словами президента, на деяких напрямках ворог зовсім не просунувся. Крім того, кілька напрямків посилили окремими батальйонами, які були в резерві, чи на інших напрямках.
Ситуація на Харківщині: актуально
- Президент Володимир Зеленський провів Ставку у Харкові учора, 16 травня. Разом із військовим керівництвом глава держави обговорив перспективи та загрози бойової ситуації на півночі.
- У Генштабі повідомили, що обстановку на Харківщині більш-менш вдалося стабілізувати. Сили оборони завадили ворогу реалізувати свій план – максимально просунутися вглиб Вовчанська та закріпитися на позиціях у місті.