Сили оборони України уразили нафтобазу та знищили радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3"

Українські захисники знищили важливі цілі у Ростовській області та на окупованій території Запоріжжя. Було уражено нафтобазу "Атлас" і знищено радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3".

Про успішну операцію повідомили у Генштабі, передає 24 Канал.

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Потужний удар по росіянах

Так, уночі 29 листопада безпілотники уразили нафтобазу "Атлас", внаслідок чого виникла пожежа на території обʼєкту. Там зафіксоване щонайменше два осередки займання.

У відомстві нагадали, що ця нафтобаза є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для окупаційної армії.

Також було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

До слова, ураження міг зазнати також Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї. Загалом російське міноборони повідомило про збиття майже 50 дронів, як зробили наліт на країну-агресорку.