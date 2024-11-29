Сили безпілотних систем уразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на Запорізькому напрямку: епічне відео роботи

Українські військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Також вони завдають противнику значних втрат в живій силі та техніці.

Сили безпілотних систем уразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на Запорізькому напрямку. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційне повідомлення від них.

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Наші військові продемонстрували майстерність

Радіолокаційна станція підсвічування цілей та наведення ракет (РПН 9С36М) – це ключовий елемент зенітно-ракетного комплексу. Її вартість оцінюється приблизно у 10 мільйонів доларів.

Саме її вдалося знищити нашим військових на Запорізькому напрямку.

Операцію з виявлення та знищення провели оператори 412 ОББпС "NEMESIS". Ця операція вкотре показує ефективність БпЛА у знищенні ворога.

Росія втрачає особовий склад та техніку на різних напрямках фронту. За минулу добу Сили оборони ліквідували 2030 окупантів. Загальні бойові втрати росіян перетнули позначку у 738 тисяч.

Наші військові відпрацювали на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Російські війська активізували штурмові дії на Времівському напрямку в Запорізькій області. Їхньою метою є не так масштабний наступ, як спроби прорвати оборонні рубежі Збройних сил України.