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24 Канал Новини України Сили оборони знищили кілька цілей ворога у Росії і на ТОТ: Генштаб розкрив деталі
31 серпня, 12:17
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Оновлено - 12:33, 31 серпня

Сили оборони знищили кілька цілей ворога у Росії і на ТОТ: Генштаб розкрив деталі

Анастасія Колеснікова

За дві останні ночі Сили оборони України атакували кілька військових цілей російських окупантів. Йдеться про елементи ППО, склади і командні пункти ворога.

Деталі нічних атак 30 і 31 серпня розповіли у Генштабі. 

Які цілі атакували Сили оборони у Росії і на ТОТ?

Сили оборони уразили:

  • радіолокаційну станцію ворога у Деснянському Брянської області Росії;
  • командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі Плоскобукреївки Брянської області;
  • вузол зв'язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області;
  • пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області;
  • склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам'янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється. 

Нагадаємо, що вранці у Єкатеринбурзі безпілотники атакували логістичний центр Wildberries. На території об'єкта виникла пожежа. Тривогу через загрозу дронів у місті оголосили близько 07:00. 

За словами губернатора Дениса Паслера, дрони та їхні уламки влучили в житлові будинки і логістичний склад. Загиблих і постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби та триває евакуація. У мережі також з'явилися відео з місця атаки. На одному з них видно, як дрон падає неподалік складу.

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