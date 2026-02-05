Під ударом пункти управління БпЛА та логістичні хаби: Сили оборони уразили ворожі цілі

Підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Під ударом опинився логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі вдалося уразити?

На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони уразили зосередження живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі населеного пункту Приморський Посад.

Також, на Південно-Слобожанському напрямку, українські воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Ця РСЗВ розроблена як легка й універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 кілометрів.

Тим часом на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Макіївка, уражено логістичний хаб противника.

Вчора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі населеного пункту Кучєров Курської області Росії. Зафіксовано ураження цілі,

– додали в Генштабі.

На цьому удари не закінчилися: на території Брянської області Росії, у районі населеного пункту Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

За результатами попередніх заходів також підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400 – ударні БпЛА атакували його 4 лютого в районі населеного пункту Красноє Бєлгородської області Росії.

Наразі втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони також завдали удару полігону "Капустин Яр"