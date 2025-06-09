Сили оборони уразили об'єкт російського ВПК, де виготовляли антени для "Шахедів"

У ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро". Цей об'єкт розташований у місті Чебоксари на території Чуваської республіки в Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Генштаб підтвердив ураження заводу в Чебоксарах

У Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі було уражено об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії, який виготовляє навігаційне обладнання.

Підприємство ВПК забезпечує постачання адаптивних антен "Комета" для різного виду високоточного озброєння. Зокрема, ці антени використовуються в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб, а також в іншому високоточному озброєнні.

Підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу,

– наголосили в Генштабі.

Наразі результати ураження уточнюються.

Через атаку дронів обмеження на роботу аеропортів (так званий план "Ковер") застосовували в російській Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що удари по об'єктах, які забезпечують збройну агресію Росії проти України, триватимуть до повного її припинення.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також прокоментував удар по заводу в Чебоксарах. За його словами, продукцією підприємства є електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки – від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Ці вузли є критичним елементом, без якого ракети не можуть наводитися на ціль.