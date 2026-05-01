Сили оборони уразили ворожі літаки Су-57 та Су-34
- Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області.
- Операція відбулася 25 квітня, цілі розташовувалися на відстані близько 1700 кілометрів від державного кордону України.
Військові Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька російських винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34 у Челябінській області.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю, 1 травня.
Які результати операції?
У Генштабі ЗСУ підтвердили результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України.
За словами військових, ураження ворожих літаків відбулося 25 квітня на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії.
Наразі ступінь пошкоджень внаслідок операції уточнюється.
Варто зазначити, що цілі розташовувалися на відстані близько 1700 кілометрів від державного кордону України.
Де розташований російський військовий аеродром Шагол: дивіться на карті
За даними відкритих джерел, на аеродромі Шагол поблизу Челябінська базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС Росії.
Відомо, що саме бомбардувальники з 2-го змішаного авіаполку брали участь у інтервенції Росії в Сирію. В пресі неодноразово також лунали звинувачення у військових злочинах і публікувались списки пілотів, які свідомо атакували цивільні об'єкти в Сирії.
Нагадаємо, днями військові ЗСУ також уразили російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17. Це сталося на польовому майданчику у Воронезькій області більш ніж за 150 кілометрів від лінії фронту.
Як зазначав головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу, тут важливе не лише саме ураження двох бортів, а й дальність, на якій це сталося. Якщо раніше росіяни ще могли відсувати такі майданчики підскоку в тил і вважати їх відносно безпечними, то тепер під ударом опиняються вже й ті точки, які мали прикривати армійську авіацію від українських засобів ураження.
Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини
У період із лютого по квітень 2026 року підрозділи ГУР МО разом із бійцями 104-ї бригади ТрО "Горинь" провели масштабну операцію на Сумському напрямку, спрямовану проти кадирівських формувань.
У результаті цих дій, за даними військових, вдалося завдати найбільших втрат підрозділам "Ахмату" від початку повномасштабної війни: знищено 41 окупанта, ще 87 зазнали поранень, понад сотню вважають зниклими безвісти.
Також українські сили уразили понад 160 одиниць бронетехніки та автотранспорту, знищили більш як 25 безпілотників різних типів і низку засобів зв’язку, зокрема комплекси РЕБ і РЕР, а також інженерне обладнання. Під ударами опинилися склади зі зброєю та паливом і інша військова інфраструктура противника.