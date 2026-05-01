Сили оборони уразили ворожі літаки Су-57 та Су-34

Військові Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька російських винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34 у Челябінській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю, 1 травня.

Читайте також Мінус майже півтори тисячі ворогів: які втрати росіян на 1 травня

Які результати операції?

У Генштабі ЗСУ підтвердили результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України.

За словами військових, ураження ворожих літаків відбулося 25 квітня на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії.

Наразі ступінь пошкоджень внаслідок операції уточнюється.

Варто зазначити, що цілі розташовувалися на відстані близько 1700 кілометрів від державного кордону України.

Де розташований російський військовий аеродром Шагол

За даними відкритих джерел, на аеродромі Шагол поблизу Челябінська базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС Росії.

Відомо, що саме бомбардувальники з 2-го змішаного авіаполку брали участь у інтервенції Росії в Сирію. В пресі неодноразово також лунали звинувачення у військових злочинах і публікувались списки пілотів, які свідомо атакували цивільні об'єкти в Сирії.

Нагадаємо, днями військові ЗСУ також уразили російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17. Це сталося на польовому майданчику у Воронезькій області більш ніж за 150 кілометрів від лінії фронту.

Як зазначав головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу, тут важливе не лише саме ураження двох бортів, а й дальність, на якій це сталося. Якщо раніше росіяни ще могли відсувати такі майданчики підскоку в тил і вважати їх відносно безпечними, то тепер під ударом опиняються вже й ті точки, які мали прикривати армійську авіацію від українських засобів ураження.

Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини