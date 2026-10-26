Єдиний виробник батарей для КАБів: Сили оборони уразили завод "Енергія" в Єльці

Сили оборони України 25 жовтня та у ніч на 26 жовтня уразили цех виробництва елементів живлення на заводі "Енергія" в російському Єльці. Це єдине підприємство у Росії, яке виготовляє батареї для модулів корекції авіабомб та ракет.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на території російського підприємства в Липецькій області після влучання виникла пожежа.

Що відомо про ураження

Спеціалізоване обладнання заводу також постачає джерела живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та крилатих ракет морського базування.

Ураження об'єкта суттєво ускладнює російській армії виготовлення компонентів для керованих авіабомб і високоточного озброєння.

Крім того, військове командування підтвердило результати низки попередніх успішних атак по військових цілях противника.

Зокрема, під час удару 23 жовтня в місті Орел було повністю знищено основний цех виробництва мікросхем підприємства "Протон-Електротекс". Також зазнали пошкоджень адміністративна будівля та сервери заводу, який виготовляв комплектуючі для балістичних і крилатих ракет.

Того ж дня поблизу тимчасово окупованого Донецька підрозділи Сил оборони уразили позиції зберігання та пуску ворожих БпЛА. На об'єкті пошкоджено три будівлі для підготовки ударних дронів і одну пускову рейку, що знижує спроможність росіян атакувати цивільну інфраструктуру.

Крім того, 24 жовтня удару зазнав комбінат "Тольяттікаучук" у Самарській області. На підприємстві пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації, що безпосередньо б'є по ланцюгу виготовлення твердого ракетного палива.

Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня у Воронежі лунали вибухи. Під ударом опинилося підприємство АТ "Воронежсинтезкаучук", Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство та Північний міст. Окрім того, внаслідок роботи російської "певео" у місті було багато осередків пожеж, пошкоджено будинки та бізнес-центр, палали автомобілі.