Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" у Ростовській області

Сили оборони вкотре уразили важливий об'єкт окупантів. Ідеться про комбінат "Кавказ", що в Ростовській області Росії.

Так, Сили оборони завдали удару в ніч на 18 серпня. В Генштабі ЗСУ розповіли деталі.

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Удар по комбінату "Кавказ"

В ніч проти неділі, 18 серпня, Сили оборони завдали удару по комбінату "Кавказ", що локалізується в Ростовській області країни-агресорки.

Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії Росії,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що зафіксовано щонайменше 2 осередки займання на території об'єкта. Однак там наголосили, що детальніша інформація щодо наслідків ураження ще уточнюється.

Додамо, що завдання було виконано силами й засобами ГУР МО України у взаємодії зі Збройними Силами, а також іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають. Далі буде…,

– додали в Генштабі ЗСУ.