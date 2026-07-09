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9 липня, 12:07
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Оновлено - 12:33, 9 липня

Сили оборони вдарили по ще 12 російських танкерах та низці інших "жирних" цілей

Софія Рожик

У ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей ворога. Було уражено 12 танкерів та ще низку об'єктів.

Про це повідомили у Генштабі.

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Що відомо про втрати окупантів?

Сили оборони вполювали 12 танкерів, один буксир та один суховантаж в акваторії Азовського моря.

Ступінь завданих збитків та результати ураження ворожих об'єктів уточнюються. 

Атаковані судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Росії, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Також цієї ночі було завдано удару по нафтоналивному терміналу "Юг Руси" у Батайську Ростовської області. На об'єкті зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків та результати ураження там теж уточнюються.

Це підприємство забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ Росії на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування війни.

Окрім того, Сили оборони атакували склад боєприпасів ворога у районі Сорокиного Луганської області.

Детальний звіт від СБС

Командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" розповів, що протягом останніх 96 годин було уражено уже 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів.

Протягом ночі у Криму та південній частині ТОТ "Птахи" СБС уразили 45 військових цілей. Серед цілей була Сакська ТЕЦ, 3 склади/ бази ПММ та 2 МТЗ, станція перешкод "Житель", комунікаційні вежі, ТПД, паливозаправники та 14 суден "тіньового флоту".

Хронологія схуднення тіньового флоту виглядає так:

6 липня – 2 танкера:

  • "Капітан Бармін"
  • "Санар-3" (тип Primemax) 

7 липня – 10 суден (8 танкерів, 1 сухогруз і 1 паром):

  • "Венера-3"
  • "Санар-1"
  • "Санар-17"
  • "Климена"
  • "Теті"
  • "Алексей Саврасов"
  • "Пенелопа"
  • "Іван Черемисінов"
  • сухогруз – уточнюється
  • паром SKS One (Керч)

8 липня – 9 суден:

  • танкер "Ефросинья В"
  • танкер "Мария"
  • танкер "Санар-17" (повторне ураження)
  • танкер "Санар-4"
  • танкер "Климена" (повторне)
  • сухогруз "Донстар"
  • сухогруз "Владимир Ярыгин"
  • сухогруз "Феофан Шохирев"
  • сухогруз "Евгения З" 

9 липня – 14 суден (12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир):

  • танкер "Челси-6"
  • танкер "Аура"
  • танкер "Сонар-1"
  • танкер "Илья Репин"
  • "Меркурий" (тип судна уточнюється)
  • танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панами, під санкціями)
  • буксир "Альфео"
  • танкер "Венера-3"
  • танкер "Пенелопа"
  • метрика ще 5 плавзасобів уточнюється.
     
 