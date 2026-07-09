Сили оборони вдарили по ще 12 російських танкерах та низці інших "жирних" цілей

У ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей ворога. Було уражено 12 танкерів та ще низку об'єктів.

Про це повідомили у Генштабі.

Дивіться також Військові показали відео збитого російського Су-35

Що відомо про втрати окупантів?

Сили оборони вполювали 12 танкерів, один буксир та один суховантаж в акваторії Азовського моря.

Ступінь завданих збитків та результати ураження ворожих об'єктів уточнюються.

Атаковані судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Росії, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Також цієї ночі було завдано удару по нафтоналивному терміналу "Юг Руси" у Батайську Ростовської області. На об'єкті зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків та результати ураження там теж уточнюються.

Це підприємство забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ Росії на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування війни.

Окрім того, Сили оборони атакували склад боєприпасів ворога у районі Сорокиного Луганської області.

Детальний звіт від СБС

Командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" розповів, що протягом останніх 96 годин було уражено уже 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів.

Протягом ночі у Криму та південній частині ТОТ "Птахи" СБС уразили 45 військових цілей. Серед цілей була Сакська ТЕЦ, 3 склади/ бази ПММ та 2 МТЗ, станція перешкод "Житель", комунікаційні вежі, ТПД, паливозаправники та 14 суден "тіньового флоту".

Хронологія схуднення тіньового флоту виглядає так:

6 липня – 2 танкера:

"Капітан Бармін"

"Санар-3" (тип Primemax)

7 липня – 10 суден (8 танкерів, 1 сухогруз і 1 паром):

"Венера-3"

"Санар-1"

"Санар-17"

"Климена"

"Теті"

"Алексей Саврасов"

"Пенелопа"

"Іван Черемисінов"

сухогруз – уточнюється

паром SKS One (Керч)

8 липня – 9 суден:

танкер "Ефросинья В"

танкер "Мария"

танкер "Санар-17" (повторне ураження)

танкер "Санар-4"

танкер "Климена" (повторне)

сухогруз "Донстар"

сухогруз "Владимир Ярыгин"

сухогруз "Феофан Шохирев"

сухогруз "Евгения З"

9 липня – 14 суден (12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир):