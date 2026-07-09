Сили оборони вдарили по ще 12 російських танкерах та низці інших "жирних" цілей
У ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей ворога. Було уражено 12 танкерів та ще низку об'єктів.
Про це повідомили у Генштабі.
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Що відомо про втрати окупантів?
Сили оборони вполювали 12 танкерів, один буксир та один суховантаж в акваторії Азовського моря.
Ступінь завданих збитків та результати ураження ворожих об'єктів уточнюються.
Атаковані судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Росії, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.
Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.
Також цієї ночі було завдано удару по нафтоналивному терміналу "Юг Руси" у Батайську Ростовської області. На об'єкті зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків та результати ураження там теж уточнюються.
Це підприємство забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ Росії на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування війни.
Окрім того, Сили оборони атакували склад боєприпасів ворога у районі Сорокиного Луганської області.
Детальний звіт від СБС
Командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" розповів, що протягом останніх 96 годин було уражено уже 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів.
Протягом ночі у Криму та південній частині ТОТ "Птахи" СБС уразили 45 військових цілей. Серед цілей була Сакська ТЕЦ, 3 склади/ бази ПММ та 2 МТЗ, станція перешкод "Житель", комунікаційні вежі, ТПД, паливозаправники та 14 суден "тіньового флоту".
Хронологія схуднення тіньового флоту виглядає так:
6 липня – 2 танкера:
- "Капітан Бармін"
- "Санар-3" (тип Primemax)
7 липня – 10 суден (8 танкерів, 1 сухогруз і 1 паром):
- "Венера-3"
- "Санар-1"
- "Санар-17"
- "Климена"
- "Теті"
- "Алексей Саврасов"
- "Пенелопа"
- "Іван Черемисінов"
- сухогруз – уточнюється
- паром SKS One (Керч)
8 липня – 9 суден:
- танкер "Ефросинья В"
- танкер "Мария"
- танкер "Санар-17" (повторне ураження)
- танкер "Санар-4"
- танкер "Климена" (повторне)
- сухогруз "Донстар"
- сухогруз "Владимир Ярыгин"
- сухогруз "Феофан Шохирев"
- сухогруз "Евгения З"
9 липня – 14 суден (12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир):
- танкер "Челси-6"
- танкер "Аура"
- танкер "Сонар-1"
- танкер "Илья Репин"
- "Меркурий" (тип судна уточнюється)
- танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панами, під санкціями)
- буксир "Альфео"
- танкер "Венера-3"
- танкер "Пенелопа"
- метрика ще 5 плавзасобів уточнюється.