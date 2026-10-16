2400 кілометрів від кордону: Сили оборони вдарили по Сургутському ЗСК Газпрому, – медіа

Сили оборони 16 жовтня завдали удару по Сургутському ЗСК у Ханти-Мансійському окрузі. Підприємство розташоване приблизно за 2400 кілометрів від державного кордону України.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про ураження?

Атаковане підприємство переробляє газовий конденсат і спеціалізується на виробництві моторного й авіаційного палива. Проєктна потужність цього об'єкта становить 12 мільйонів тонн сировини на рік.

Удар по підприємству підтвердив і губернатор Руслан Кухарук. "На місці працюють екстрені служби. Наразі фахівці оцінюють масштаб та характер завданих збитків. Тримаю ситуацію на особистому контролі", – заявив губернатор.

А місцеві, які фіксували наслідки атаки на відео, зауважили, що дрони, мовляв, "і до нас дістали".

Пожежа на об'єкті в Росії: дивіться відео. Зважайте: нецензурна лексика!

За даними OSINT-експерта ASTRA, на Сургутському заводі стабілізації конденсату імені Віктора Черномирдіна, що належить "Газпрому", спалахнула пожежа. Підприємство розташоване неподалік від Сургута. За даними компанії, це найбільше газопереробне підприємство Ханти-Мансійського автономного округу. Завод переробляє газовий конденсат і виробляє дизельне та авіаційне пальне, бензин, скраплені вуглеводневі гази й іншу продукцію.

Атакований завод / ASTRA

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 8 жовтня 2026 року українські військові завдали удару по Омському нафтопереробному заводу за 2500 кілометрів від України. За даними Генерального штабу ЗСУ, цей промисловий комплекс росіян здатен переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік.

Крім того, раніше ми розповідали, що того ж дня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, де спалахнула пожежа.