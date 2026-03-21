Сили оборони вгатили по нафтопереробному заводу в Саратові
- Уночі 21 березня було уражено об'єкти нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії.
- Попередньо, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
Уночі 21 березня було уражено об'єкти нафтопереробного заводу в Саратовській області Росії. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру НПЗ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Що відомо про удар по НПЗ в Росії?
У Генштабі ЗСУ проінформували, що Україна вдарила по об'єктах Саратовського НПЗ. Попередньо, внаслідок ударів було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
Зазначається, що це підприємство займається переробкою нафти та виробництвом пально-мастильних матеріалів. Далі їх використовує російська армія.
Масштаби завданих збитків уточнюються,
– додали у Генштабі.
Цікаво те, що Саратовський НПЗ – один з найстаріших заводів з переробки нафти у Росії. Станом на 2023 рік там перероблювали 4,8 мільйона тонн сировини.
Нещодавні успішні атаки на Росію і ТОТ
Неспокійна ніч 21 березня видалась також в Енгельсі, Тольятті та окупованому Криму. Через атаку дронів подекуди у Росії призупиняли роботу аеропортів, а в Тольятті могло палати азотне підприємство.
Загалом російське міноборони заявило, що цієї атаки їхня ППО нібито знешкодила понад 280 БпЛА. Десятки з них начебто збили біля Москви.
Напередодні росіяни жалілись на вибухи біля хімзаводу "Азот" у Невинномиську. Ймовірно, там ворог виготовляв речовини для подальшого виробництва артилерійських снарядів.