Засліпили "жирні" цілі: Сили оборони вгатили по центру дальнього космічного зв'язку і ППО росіян
- Підрозділи Сил оборони України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине та радіолокаційній станції "Подльот-К1" у тимчасово окупованому Криму.
- Також уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ТОТ Луганщини, а ще підрозділ радіоелектронної розвідки "Рубікон" на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.
Підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня завдали Росії чергових втрат. Зокрема, було влучання по центру дальнього космічного зв'язку.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ вдень 2 березня.
Яких нових втрат зазнала Росія?
Україна атакувала центр дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине у тимчасово окупованому Криму.
До цього, цей об'єкт зазнавав ще кількох атак, зокрема 20 грудня 2023 та 23 червня 2024.
Під прицілом також опинилася радіолокаційна станція "Подльот-К1" неподалік Виноградного у Криму.
Її окупанти використовують для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складних обставинах з перешкодами. Такі станції Росія втрачає теж не вперше.
Також на ТОТ Луганщини минулої доби було уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В".
Вартість "Касти" стартує від 60 мільйонів доларів. Її використовують для своєчасного виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет та дронів.
Ну а "ЯСТРЕБ" – це ще одна "жирна" ціль. Вона особлива тим, що може відстежувати траєкторію ракет в автоматичному режимі та обчислювати точні координати позицій артилерії.
Окрім того, українські підрозділи били по живій силі підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика, що на ТОТ Донеччини, та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запоріжжя.
Останні атаки на Росію
Нещодавно Сили безпілотних систем знищили російську РЛС "Імбір" і ЗРК С-300В біля Маріуполя. Відомо, що по них відпрацювали ударні БпЛА FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 100 кілограмів.
Також днями Сили оборони України били по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на окупованих територіях та у Росії.
Важливо також зазначити, що зараз у росіян "снарядний голод". Так, начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" пояснив 24 Каналу, що саме через це акцент окупантів змістився на безпілотні системи та точкові удари, а до штурмів вони залучають переобладнані цивільні "буханки" замість танків та БМП.