Засліпили "жирні" цілі: Сили оборони вгатили по центру дальнього космічного зв'язку і ППО росіян

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня завдали Росії чергових втрат. Зокрема, було влучання по центру дальнього космічного зв'язку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ вдень 2 березня.

Дивіться також Сили оборони мають успіхи на фронті й справді важливі, – Коваленко

Яких нових втрат зазнала Росія?

Україна атакувала центр дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине у тимчасово окупованому Криму.

До цього, цей об'єкт зазнавав ще кількох атак, зокрема 20 грудня 2023 та 23 червня 2024.

Під прицілом також опинилася радіолокаційна станція "Подльот-К1" неподалік Виноградного у Криму.

Її окупанти використовують для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складних обставинах з перешкодами. Такі станції Росія втрачає теж не вперше.

Також на ТОТ Луганщини минулої доби було уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В".

Вартість "Касти" стартує від 60 мільйонів доларів. Її використовують для своєчасного виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет та дронів.

Ну а "ЯСТРЕБ" – це ще одна "жирна" ціль. Вона особлива тим, що може відстежувати траєкторію ракет в автоматичному режимі та обчислювати точні координати позицій артилерії.

Окрім того, українські підрозділи били по живій силі підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика, що на ТОТ Донеччини, та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запоріжжя.

Останні атаки на Росію