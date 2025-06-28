Сили оборони відбивають шалені атаки на 4 напрямках, ворог рветься до Костянтинівки, – Сирський

Українські військові щоденно відбивають шалені атаки росіян на відразу чотирьох напрямках. Крім того, тривають бої й на новій ділянці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів деталі робочої поїздки.

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Яка ситуація на фронті

Головком розповів, що наші захисники кожного дня відбивають активні атаки росіян на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському.

Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї й 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, росіяни минулого тижня здійснили масштабну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки поблизу Яблунівки. Але її вдалося зупинити, знищивши велику кількість особового складу та 20 бронемашин.

Олександр Сирський заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Він віддав розпорядження стосовно забезпечення оборони та її кращої організації.

"Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення. Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами", – додав український генерал.

Нагадаємо, раніше він наголошував, що нині Росія може наступати одразу на кількох напрямках. Він називав Сумський напрямок, а також Донецьку область – зокрема Покровський напрямок, Торецький напрямок та Костянтинівку.