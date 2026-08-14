Сили оборони відпрацювали по ворожих ретрансляторах та пунктах управління БпЛА
Сили оборони завдали нових ударів по військових об'єктах російської армії. Оборонці відпрацювали по цілях у тилу Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Що уразили Сили оборони?
Операції проти російських військових об'єктів тривали 13 серпня та в ніч проти 14 серпня.
У районі Залізного Порту на Херсонщині уражено два наземні ретранслятори, які ворог використовував для управління ударними безпілотниками типу "Герань" та "Гербера".
Довідка. Наземний ретранслятор передає сигнали управління та зв'язку між оператором і безпілотником. Він дозволяє збільшувати дальність та стабільність роботи дронів.
Також українські військові уразили п'ять пунктів управління російськими БпЛА. Вони розташовувалися у таких районах:
- Часів Яр Донецької області;
- Залізний Порт Херсонської області;
- Волфінський Курської області Росії;
- Гордіївка Курської області Росії;
- Лугове Запорізької області.
Нагадаємо, упродовж минулої доби окупанти втратили 1 470 своїх військових, три засоби протиповітряної оборони, а аткож інше озброєння і техніку.
До цього Сили оборони вдарили по далекобійній трикоординатній радіолокаційній станції "Небо-У", яка була розташована в окупованому Севастополі.