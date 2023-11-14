Сили оборони відвоювали 50% територій, але наразі на війні втричі більше окупантів, – ОП
Джерело:Офіс Президента
Українські захисники відвоювали вже майже 50% окупованих росіянами територій. Водночас військо ворога наразі збільшилось втричі, тож підтримка союзників важлива, як ніколи.
Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні. Під час зустрічі обговорювали ситуацію на полі бою.
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Українська армія відвоювала вже майже 50% раніше окупованих територій, однак сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії,
– ідеться у повідомленні ОП.
Саме тому, за словами Єрмака, Україна потребує збереження міжнародної підтримки.
"Уже два роки Україна протистоїть агресору. На цьому тлі ми з вами зустрічаємося у Вашингтоні й обговорюємо подальші кроки для посилення України, надання їй безпекових гарантій", – додав Єрмак.
Він також висловив подяку керівництву США, Великої Британії, Німеччини та Франції за незмінну підтримку нашої держави у протистоянні агресії Росії.
Актуально про ситуацію на фронті
- Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Авдіївський, Купёянський та Марёїнський.
- Водночас ЗСУ ведуть наступальні дії на визначених напрямках та завдають російським загарбницьким військам значних втрат у живій силі та техніці.