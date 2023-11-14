Сили оборони відвоювали 50% територій, але наразі на війні втричі більше окупантів, – ОП

Українські захисники відвоювали вже майже 50% окупованих росіянами територій. Водночас військо ворога наразі збільшилось втричі, тож підтримка союзників важлива, як ніколи.

Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні. Під час зустрічі обговорювали ситуацію на полі бою.

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Українська армія відвоювала вже майже 50% раніше окупованих територій, однак сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії,

– ідеться у повідомленні ОП.

Саме тому, за словами Єрмака, Україна потребує збереження міжнародної підтримки.

"Уже два роки Україна протистоїть агресору. На цьому тлі ми з вами зустрічаємося у Вашингтоні й обговорюємо подальші кроки для посилення України, надання їй безпекових гарантій", – додав Єрмак.

Він також висловив подяку керівництву США, Великої Британії, Німеччини та Франції за незмінну підтримку нашої держави у протистоянні агресії Росії.

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