Сили оборони завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях

Сили оборони України в неділю, 20 липня, завдали декілька ударів по ворогу в різних локаціях. Було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П та радіолокаційний комплекс "Небо-М".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про удари Сил оборони по противнику?

Сили оборони 20 липня завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу країни-агресорки Росії.

Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (Росія), що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там додали, що в цій самій області наші війська також вдарили по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М Big Bird.

Як Сили оборони уразили ворожі цілі: дивіться відео

Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони Росії, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі ЗСУ наголошують, що послаблення цих систем безпосередньо підтримує наші зусилля, спрямовані на зменшення спроможності ворога вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру України. Там додали, що такі удари підривають здатність Росії демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території.

"Сили Оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини", – зазначають в Генштабі.

Там підкреслили, що Україна буде завдавати ударів доти, доки ворожі сили не зупинять своє вторгнення, не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде встановлено справедливий довготривалий мир.