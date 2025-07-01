Нацгвардійці знищили взвод окупантів та кілька одиниць техніки: в мережі показали відео

Російські військові невпинно намагаються захопити українські землі. Проте Сили оборони протидіють ворогу.

А також завдають відчутних втрат росіянам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну гвардію України.

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Як нацгвардійцям вдалося знищити російських окупантів?

У Нацгвардії показали нове відеопідтвердження бойової роботи дронів "Хартії". Завдяки їм українські військові ліквідували взвод росіян та кілька одиниць техніки.

Вузький вхід в укриття. Секунда на прицілювання. Влучне скидання – і мінус укриття окупантів. Продовжуємо працювати, продовжуємо виганяти загарбників із нашої землі,

– кажуть у Нацгвардії.

Українські військові знищили взвод окупантів та кілька одиниць техніки: відео "Хартії"

До слова, нещодавно розвідники бригади "Чорний ліс" виявили російський "Бук-МЗ" – сучасну модифікацію зенітно-ракетного комплексу середньої дальності серії "Бук". Після цього українські воїни завдали влучного удару, знищивши ворожу установку вартістю приблизно 45 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що "Бук-МЗ" призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників. Дальність ураження цілей становить до 70 – 75 кілометрів, висота ураження – до 35 кілометрів.