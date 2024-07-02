Сили ППО Харківщини отримали "Кречет": як він допомагатиме захищати регіон

Сили ППО Харківщини отримали командний пункт тактичної групи протиповітряної оборони "Кречет".

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та дякує Куп'янській міській раді за участь у підтримці ЗСУ.

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Як зазначає Синєгубов, Харківщина щодня потерпає від керованих авіабомб, тому напрямок протиповітряної оборони є важливим.

"Кречет" призначений для оперативного управління мобільними вогневими групами протиповітряної оборони при захисті важливих інфраструктурних об’єктів та угрупувань військ від ударів засобів повітряного нападу.



"Кречет" призначений для оперативного управління мобільними вогневими групами протиповітряної оборони / Фото Олега Синєгубова

"Кречет" дозволяє поєднати у єдину локальну мережу 5 засобів виявлення та 10 мобільних бойових груп ППО з різними засобами ураження.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) повідомляє, що "Кречет" розроблено компанією "Системний електронний експорт". Ця розробка значно підвищує ефективність сил протиповітряної оборони, оскільки в автоматичному режимі видає цілевказівки на ураження ворожих повітряних засобів, чим прискорює швидкість реагування, допомагає знищувати більше цілей з більш ефективним використанням власних вогневих засобів.

