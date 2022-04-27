Сили ППО над Львівщиною від початку війни збили понад 20 крилатих ракет і близько 10 БПЛА ворога

Від початку повномасштабної війни Росії проти України сили ППО збили над Львівщиною понад 20 ворожих крилатих ракет та близько 10 російських БПЛА.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Зокрема востаннє це було 25 квітня: тоді одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи Зенітних ракетних військ. На жаль, друга ракета таки влучила по тяговій підстанції залізничної станції "Красне".

Обстріл шиномонтажу та 6 загиблих

Раніше 18 квітня по Львову ворог завдав 4 ракетних удари. 3 – по об'єктах військової інфраструктури, і один – по шиномонтажу. Внаслідок обстрілу 6 людей загинуло, ще 8 постраждали. Серед них – одна дитина.

Наступні обстріли Львова цілком ймовірні

Також Козицький заявив, що Львів насамперед є гуманітарним осередком, тому в регіоні роблять усе належне, щоб люди відчували себе в безпеці. Проте наступні ракетні удари по Львову є цілком ймовірними, як і по будь-якій точці та іншому місту в Україні.

Мешканці можуть допомагати ЗСУ

Мешканці Львова можуть зробити свій внесок у перемогу України над Росією та допомагати силам ППО.

Для цього Львівська ОВА разом з IT-фахівцями розробила чат-бот у Telegram з назвою "Шось летить". Завдяки чат-боту можна повідомити про загрозу в небі – ракету, безпілотник чи літак. Авторизуватися можна через Дію.

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