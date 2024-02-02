Сили ППО вночі збили 11 ворожих дронів: скільки цілей запустили загарбники
Джерело:Генштаб
У ніч проти 2 лютого російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Українська протиповітряна оборона знищила 11 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок. Уточнюють, що усього впродовж ночі у повітряному просторі України було зафіксовано 25 "Шахедів"
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"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Шахед-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено", – ідеться у повідомленні.
Наслідки атаки
Під атакою ворога були південні та центральні області України. Зокрема, про роботу ППО повідомляли в Кіровоградській області.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині шахед пошкодив підстанцію – без світла залишилися понад 40 тисяч людей.
Ворог атакував і ракетами
У Генштабі також повідомили, що упродовж доби Росія завдала два ракетні удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області.
Також загарбники здійснили 85 авіаційних ударів, 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.