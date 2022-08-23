Повітряні сили знищили 3 ворожі безпілотники і завдали ударів по техніці й ПММ окупантів

росіяни знову мають втрати в авіації 22 серпня. Адже Повітряні сили ЗСУ збили три ворожі безпілотники. Також захисники поцілили в пункти постачання мастильних матеріалів окупантів.

Повітряні сили мали успіх на кількох напрямках минулої доби. Вони поцілили і по скупченню ворога та його техніці.

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ЗСУ знищили три безпілотники росіян за добу

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня,

– мовиться в повідомленні.

Ударна авіація вгатила по:

пунктах постачання пально-мастильних матеріалів;

скупченню живої сили та ворожої техніки;

позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

На Запоріжжі тероборонівці збили ворожий безпілотник

Тероборона Запоріжжя майстерно збила дрон окупантів. Він залишився майже не ушкодженим, а тому буде надалі слугувати нашим захисникам.

"Ось і все! Арьолік долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропеллера. Попрацює тепер на нас", – написали тероборонівці.



Тероборона збила безпілотник росіян / Фото Запорізької бригади ТрО

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