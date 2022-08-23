Повітряні сили знищили 3 ворожі безпілотники і завдали ударів по техніці й ПММ окупантів
Джерело:командування Повітряних сил ЗСУ
росіяни знову мають втрати в авіації 22 серпня. Адже Повітряні сили ЗСУ збили три ворожі безпілотники. Також захисники поцілили в пункти постачання мастильних матеріалів окупантів.
Повітряні сили мали успіх на кількох напрямках минулої доби. Вони поцілили і по скупченню ворога та його техніці.
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ЗСУ знищили три безпілотники росіян за добу
Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня,
– мовиться в повідомленні.
Ударна авіація вгатила по:
- пунктах постачання пально-мастильних матеріалів;
- скупченню живої сили та ворожої техніки;
- позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.
На Запоріжжі тероборонівці збили ворожий безпілотник
Тероборона Запоріжжя майстерно збила дрон окупантів. Він залишився майже не ушкодженим, а тому буде надалі слугувати нашим захисникам.
"Ось і все! Арьолік долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропеллера. Попрацює тепер на нас", – написали тероборонівці.
Тероборона збила безпілотник росіян / Фото Запорізької бригади ТрО
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