Сили ППО збили в небі над Донбасом 7 безпілотників "Орлан"
Джерело:Операція об'єднаних сил
Українські захисники продовжують успішно ліквідовувати ворожі безпілотники. 5 травня наші бійці збили у небі над Донбасом 7 "Орлан-10".
Окрім цього, захисники знищили купу ворожої техніки. Зокрема, 8 танків загарбників.
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Українці бійці знищують ворожу техніку на Сході
Українські захисники продовжують боронити державу від російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках.
Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога,
– мовиться у повідомленні ООС.
Завдяки своїй неабиякій майстерності українські воїни завдали чималих втрат загарбникам. Зокрема, захисники знищили:
- 8 ворожих танків,
- 11 одиниць бойової броньованої техніки,
- 5 одиниць автомобільної техніки.
Своєю чергою, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!", – підсумували захисники.
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Коротко про ситуацію на Сході
- У Генштабі розповіли, що окупанти намагаються покращити своє становище поблизу Ізюма. Окрім цього, вони обстрілюють наближені населені пункти з артилерії. Проте всі потуги ворогів – марні.
- На цьому напрямку також фіксують значні втрати окупаційних військ – загарбники були змушені вивести на відновлення підрозділи з 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії.
- Бійці Збройних Сил України вже пішли в контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках.
- На Донецькому напрямку окупанти досі намагаються заволодіти Попасною та повністю взяти під контроль Рубіжне. Усі ворожі атаки завершилися для них поразками.
- Загарбники також мають проблеми з особовим складом й на інших напрямках. До тимчасово окупованих територій Луганської області прибули підрозділи так званого "козачого війська" з Оренбурга.
- Наразі відомо, що чисельність усіх таких загонів з Кубані становить приблизно 400 людей. Вони охоронятимуть об'єкти інфраструктури та виконуватимуть функції поліцейських.
- Загалом у квазіреспубліці перебувають щонайменше 2 тисячі "козаків" з усієї Росії.
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