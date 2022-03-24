Сили ППО збили ще одну крилату ракету над Миколаєвом

Українські військові зуміли збити ще одну ракету російських окупантів. Цього разу окупанти спробували завдавати удару по Миколаєву.

Про збиття ворожої ракети повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Наразі деталі події не розголошуються.

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Миколаїв продовжує працювати над знищенням ворожих ракет

Після того, як голова Миколаївської ОДА пообіцяв розправитися із російськими ракетами, наша армія продемонструвала ще один точний постріл.

Ще 1 крилата збита над Ніко,

– написав у своєму телеграм-каналі Віталій Кім.

Попри відсутність деталей, новий допис Кіма зібрав вже чимало позитивних реакцій – українці продовжують радіти будь-яким поразкам ворога.

Також стало відомо, що окупанти обстріляли "Смерчами" мирних жителів села Явкине, що на Миколаївщині. Під обстріл також потрапили евакуйовані зі Снігурівської громади. Через напад загинули 3 людини, а 13 поранені, серед яких 1 – у важкому стані. Також постраждали будівлі, їхню кількість уточнюють.

До теми – Кім про нічну атаку на Миколаїв і нову тактику окупантів