Сили ППО збили ворожий Су-24

Сили протиповітряної оборони ліквідували ще один ворожий бомбардувальник. Тепер він не завдаватиме шкоди мирним мешканцям.

Про це 12 березня повідомили на фейсбук-сторінці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Відповідний допис з'явився там близько 11:00.

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"Ще один Су-24 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників! Разом – до перемоги", – мовиться у повідомленні бригади.

ЗСУ дають відсіч росіянам

Упродовж минулої доби, 11 березня, українська авіація вразила російський Су-34 та ще 5 ворожих цілей. Наші штурмовики здійснили близько 10 нальотів на позиції ворога й завдали потужних ударів по техніці загарбників. Під час повітряних боїв Повітряні сили ЗСУ випустили 9 ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності й повернулися без втрат.

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