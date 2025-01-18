Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області

У Калузькій області вночі 18 січня сталася пожежа на нафтобазі у населеному пункті Людиново. Це була робота українських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Раніше росіяни бідкалися про удар по цьому енергетичному об'єкту.

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Що відомо про ураження нафтобази росіян у Калузькій області

У Генштабі зазначили, що в ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали успішного удару по базі "Роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області Росії.

Ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил Росії, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється,

– наголосили військові.

В ЗСУ також зауважили, що ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора.

Військові також пообіцяли, що далі неодмінно буде.

До слова, росіяни почали скиглити про атаку безпілотників по Калузькій області ще ввечері 17 січня. Згодом губернатор Владіслав Шапша повідомив що у місті Людиново внаслідок атаки БпЛА стався спалах на території промислового підприємства.

За попередньою інформацією, постраждалих на місці події немає. У мережі також було багато відео, де було видно займання на нафтобазі у цьому російському містечку.