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24 Канал Новини України Сили спецоперацій ЗСУ випустили календар-довідник про Рух опору
10 лютого, 13:49
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Сили спецоперацій ЗСУ випустили календар-довідник про Рух опору

Даша Птаховська

Сили спеціальних операцій Збройних сил України випустили календар на 2025 рік, який розповідає про Рух опору та як можна долучитися до спротиву.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі ССО, інформує 24 Канал.

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Створили для вас календар-довідник на 2025 про Рух опору ССО ЗСУ. Кожна сторінка календаря "Четвертий рік тотального спротиву" розповідає про те, як Рух опору протидіє окупаційним силам. Долучайся до Руху опору – https://opir.org.ua/. Наближаємо Перемогу разом!
– мовиться в повідомленні.


Сили спецоперацій ЗСУ випустили календар-довідник про Рух опору / Фото ССО

Завантажити календар можна за посиланням.

Календар починається з 24 лютого – дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців російським військам.

Окремо в календарі розповідається про символіку Руху опору та розміщено текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив в окупації, повідомляють у ССО.