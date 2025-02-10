Сили спеціальних операцій Збройних сил України випустили календар на 2025 рік, який розповідає про Рух опору та як можна долучитися до спротиву.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі ССО, інформує 24 Канал.

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Створили для вас календар-довідник на 2025 про Рух опору ССО ЗСУ. Кожна сторінка календаря "Четвертий рік тотального спротиву" розповідає про те, як Рух опору протидіє окупаційним силам. Долучайся до Руху опору – https://opir.org.ua/. Наближаємо Перемогу разом!

– мовиться в повідомленні.



Сили спецоперацій ЗСУ випустили календар-довідник про Рух опору / Фото ССО

Завантажити календар можна за посиланням.

Календар починається з 24 лютого – дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців російським військам.

Окремо в календарі розповідається про символіку Руху опору та розміщено текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив в окупації, повідомляють у ССО.