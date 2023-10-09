Сили ТрО отримали перші 53 міномети за ініціативою "ОКО ЗА ОКО 2"

Мережа АЗК ОККО і фонд "Повернись живим" продовжують забезпечувати захисників України зброєю, необхідною на передовій. У рамках спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" вони передали 53 міномети калібру 82 міліметри.

Зауважимо, що ця зброя здатна вражати противника на відстані до 4 кілометрів і є ефективною, як при оборонних, так і при наступальних діях. Нові міномети, зокрема, вже отримали 104-а, 117-а, 100-а, 127-а і 108-а бригади Територіальної оборони.

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ОККО і фонд "Повернись живим" передали військовим 53 міномети

Ініціатива "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартувала у квітні 2023 року. Її мета – закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на придбання 200 кулеметів калібру 12,7 мм, 300 мінометів калібру 82 мм й 100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм для усіх підрозділів ТрО (а саме – 31 бригади).



Захисники вже отримали 53 міномети калібру 82-мм / Фото ОККО

У серпні ОККО і "Повернись живим" уже закрили нагальну потребу сил Територіальної оборони у кулеметах, передавши їм усі 200 обіцяних одиниць зброї. Зараз очікуються від виробників нові партії мінометів та гранатометів, які в міру надходження розподілятимуть між підрозділами ТрО.



Мета ініціативи – зібрати 400 мільйонів на потреби армії / Фото ОККО

При цьому збір коштів у рамках проєкту усе ще триває. Станом на 9 жовтня зібрано вже 85% від необхідної суми – понад 343 мільйонів гривень.

Долучитися до цієї ініціативи може кожен автомобіліст: для цього варто лише заправитися будь-яким пальним марки Pulls на АЗК ОККО. З кожного проданого літра 1 гривню компанія перераховує на зброю для ТрО.

Крім того, можна переказати донати на спецрахунок ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" або "банку".