Сильна злива: у Полтаві рятувальники витягали автівки з води

У Полтаві 10 червня пройшла злива. Через це затопило деякі вулиці міста. Рятувальники витягували автівки з води.

Місцеві видання пишуть, що злива тривала всього пів години. Та через погану роботу зливової каналізації вулиці затопило.

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У Полтаві через зливи затопило вулиці

Полтавське видання "Kolo.news" повідомило, що найбільше затопило вулицю Курчатова.

Там утворилася велика калюжа, що легкові автівки не могли рухатися. На допомогу залучали і рятувальників,

– мовиться у повідомленні.



У Полтаві затопило вулиці / Фото @vlad_is_love_baby_dont_hurt_me, Підслухано в Полтаві

Рятувальники допомагали діставати легкові автомобілі. За інформацією ДСНС, відбуксирували 4 легкових автомобілі.



Через підтоплення рятувальники евакуювали 4 авто / Фото ДСНС Полтавської області

Речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко зазначила, що вода потрапила у середину машин. Саме через це автомобілі не змогли виїхати з води.

Попередньо відомо, що це єдиний випадок на Полтавщині за 10 червня, коли для ліквідації наслідків негоди викликали надзвичайників.

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