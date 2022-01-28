Сильні хуртовини: у 8 областях України оголосили штормове попередження

Негода накриє західні області України 28 січня. У цих регіонах синоптики пообіцяли потужні пориви вітру та хуртовини.

Попередження про несприятливі погодні умови оприлюднили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. На 28 січня оголосили у деяких регіонах штормове попередження.

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На Заході – пориви вітру великої швидкості

У західних областях України пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Мовиться про Волинь, Рівненщину, Хмельниччину та Тернопільщину. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях разом зі шквальним вітром прийдуть ще хуртовини. Рівень небезпечності – І жовтий.

У Карпатах – загроза сходження лавин

У Карпатах теж сильно хурделитиме. Окрім того, через снігопади рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин. Значна сніголавинна небезпека – на високогір'ях Львівщини, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Потужні пориви вітру в Україні / Зображення Укргідрометцентру

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